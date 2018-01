Mit dem Topspiel von Bayer Leverkusen gegen den enteilten Tabellenführer FC Bayern startet die Bundesliga am Freitag in die Rückrunde. Bei den Münchnern ersetzt Rückkehrer Sandro Wagner aller Voraussicht nach den angeschlagenen Torjäger Robert Lewandowski. Trainer Jupp Heynckes ließ am Donnerstag noch offen, ob der Ex-Hoffenheimer in Leverkusen von Anfang an aufläuft. Sollte dies der Fall sein oder der Nationalspieler eingewechselt werden, dann gibt er nach zehn Jahren sein Bundesliga-Comeback im Bayern-Trikot.