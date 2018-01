Ein Eigentor von Philip Wollscheid in der 87. Minute bescherte den Münchnern damals den bislang letzten Sieg in Leverkusen und den einzigen in den letzten sieben Auftritten in der BayArena, in denen sie insgesamt nur vier Tore erzielten. Trainer damals war Jupp Heynckes, der aber drei seiner letzten vier Gastspiele in Leverkusen verlor. Seit Toni Kroos' Treffer am 5. Oktober 2013 ist der Rekordmeister 331 Spielminuten torlos bei der Werkself – so lange wie bei keinem anderen Klub.