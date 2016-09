Die Löwen müssen sich weiter steigern – für Aigner ist es besonders wichtig, dass die Mannschaft auch mal in der Fremde gewinnt. "Am besten gleich in Nürnberg. Dann hätten wir einen Superstart hingelegt – und gegen Berlin ein geiles Heimspiel mit vielen Zuschauern. So könnten wir auch für ein bisschen Euphorie im Umfeld sorgen."

Auch wenn ihm klar ist, dass es in Nürnberg "brutal schwer" wird.