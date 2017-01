Emil Iversen hat den Langlauf-Weltcup über 30 Kilometer im klassischen Stil gewonnen. Der Norweger behauptete sich am Sonntag in Falun in 1:15:46,7 Stunden vor seinem Landsmann Martin Johnsrud Sundby (+3,7 Sekunden), der seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausbaute.