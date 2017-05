München - Im Januar des letzten Jahres wechselte Jan Mauersberger vom Karlsruher SC zu den Löwen. Für 1860 bestritt er in dieser Zeit 32 Pflichtspiele. Seit Vitor Pereira allerdings am Ruder ist, fand sich Mauersberger oft auf der Bank oder der Tribüne wieder. In den 15 Spielen unter dem Portugiesen stand der ehemalige U-20 Nationalspieler nur drei Mal im Kader. Sogar als mit Ba und Uduokhay zwei Stammspieler in der zentralen Verteidigung ausfielen, kam der gebürtige Münchner nicht zum Einsatz.