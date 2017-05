Rückkehr nach Manchester Ariana Grande: Termin für ihr Benefizkonzert steht fest

Erst am Freitag kündigte Ariana Grande (23, "Into You" ) in einem längeren Brief via Social Media mit, dass sie für ein Benefizkonzert nach Manchester zurückkehren werde. Ein genaues Datum nannte sie dabei nicht. Das US-Promiportal "TMZ" will nun erfahren haben, dass der Popstar bereits kommende Woche am Sonntag, 4.Juni, in Manchester auftreten wird. Demnach würden sich Ariana und ihr Manager Scooter Braun gerade um einige große Künstler für das Konzert bemühen. Grande selbst habe zudem befreundete Musiker eingeladen, um ebenfalls teilzunehmen.