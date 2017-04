The Story of my Life, Charité, ... TV-Tipps am Dienstag

Bei "The Story of my Life" (VOX) gehen Promi-Paare auf eine emotionale Zeitreise. In der "Charité" (Das Erste) muss Robert Koch einen herben Rückschlag verkraften. Und Til Schweiger stellt in "Kokowääh" (Sat.1) seine Vaterqualitäten unter Beweis.