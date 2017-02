Lahm hatte am Dienstag angekündigt, seine Profikarriere im Sommer zu beenden. Für einen Job als Sportdirektor beim FC Bayern im Anschluss steht er nicht zur Verfügung. In einem Offenen Brief erklärte Kapitän Lahm allerdings am Mittwochabend, dass der "irgendwann in der Zukunft wieder mit dem FCB zusammenarbeiten werde".