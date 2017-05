Es ist durchaus möglich, dass der Olympiasieger von 1996 seine Karriere weiterführt. Auf Twitter jedenfalls sorgt er mit zwei Statements für Verwirrung bei den Fans. In Terminator-Manier schreibt Klitschko in zwei Tweets "Il be back". Was soviel bedeutet wie: "Ich werde zurückkommen".

Rätselnde Fans

Die Fans rätseln, bezieht er sich in den Tweets auf London und das Hotel oder doch den Boxsport. Im ersten Tweet schriebt KlitschKO: "Ich verlasse London mit dem Gefühl, dass Samstagnacht alle gewonnen haben. Die Fans, der Sport und ich an Respekt. Grüße und ich werde zurückkommen!"

Nur kurze Zeit später bedankt er sich beim Hotel in London, doch auch dieser Tweet enthält die Message I'll be back.

Er betonte seit dem Kampf stetig die Absicht, sich in Ruhe alles zu überlegen und erst dann an die Öffentlichkeit zu wenden. Besonders zu denken gibt ihm wohl die Tatsache, dass er Joshua in der sechsten Runde auf die Bretter schickte, dieser sich aber wieder erhob und weiterkämpfte. Der Sieg war für kurze Zeit zum Greifen nahe. Möglicherweise kommt es ja nochmal zu einem Rückkampf zwischen Klitschko und Joshua.

