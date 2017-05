Rubbeldiekatz, Der perfekte Ex Das sind die TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Sat.1: Harry Potter und der Gefangene von Askaban, Fantasymärchen

Eine schreckliche Nachricht erschüttert die Zauberwelt: Der gefährliche Verbrecher Sirius Black (Gary Oldman) ist aus dem Hochsicherheitsgefängnis von Askaban ausgebrochen. Er wird für den Mord an mehreren Muggeln verantwortlich gemacht und soll Harrys Eltern an Voldemort verraten haben. Jetzt hat es Black auf Harry (Daniel Radcliffe) abgesehen. Um Hogwarts und seine Schüler zu schützen, werden Dementoren als Wachen aufgestellt. Trotzdem gelingt es Black an Harry heranzukommen - mit unerwarteten Neuigkeiten!

22:25 Uhr, ProSieben: Step Up - Miami Heat, Tanzfilm

"MOB", die Tanztruppe um Sean (Ryan Guzman), arbeitet an immer spektakuläreren und größeren Flashmobs in Miami. Ihr Ziel: YouTube-Klicks, und davon so viele wie möglich, denn sie wollen den YouTube-Contest gewinnen. Dann lernt Sean Emily (Kathryn McCormick) kennen, die Tochter eines reichen Geschäftsmannes. Als dieser ein ganzes Viertel abreißen will, beginnen Emily und Sean gemeinsam an einem Protest-Flashmob zu arbeiten.