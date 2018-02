RTLII, ProSieben TV-Tipps am Freitag: Robocop, Das Ding des Jahres, ...

20:15 Uhr, ProSieben, Das Ding des Jahres, Gründershow

Dinge, diedas Leben einfacher, schöner oder interessanter machen: In jeder Sendung von "Das Ding des Jahres" stellen acht Erfinder in vier Zweier-Duellen ihre "Dinge" vor. Nach jeder Präsentation nehmen die Juroren Lena Gercke, Joko Winterscheidt und REWE-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog die Erfindungen genauer unter die Lupe, bevor das Studiopublikum die tatsächliche Entscheidung fällt: "Was können Sie besser gebrauchen?" Am Ende wählt es aus den vier Duell-Siegern eine Erfindung aus, die sich damit für das große Live-Finale qualifiziert.

20:15 Uhr, Super RTL, Arthur und die Minimoys 3 - Die große Entscheidung, Fantasyabenteuer

Maltazard, auch der böse M genannt, hat es geschafft, aus der Welt der Minimoys auf die menschliche Erde zu gelangen. Nun hat er die Größe eines Menschen und versucht, seinen Plan zur Unterdrückung der Bevölkerung in die Tat umzusetzen. Dazu soll ihm eine Armee aus riesenhaften Insekten verhelfen. Arthur sitzt derweil noch immer in der Welt der Minimoys fest, da sein Fernrohr, der einzige Weg hinaus, zerstört wurde. Gemeinsam mit seiner großen Liebe, Prinzessin Selenia, versucht er, ein geheimnisvolles Elixir im Haus seiner Großmutter aufzuspüren und damit zu den Menschen zurückzukehren.

20:15 Uhr, Sat.1: Paul Panzers Comedy Spieleabend, Comedyshow

Hier ist Improvisationstalent gefragt: In der Show treten zwei Promiteams, unter anderem besetzt mit Sophia Thomalla, Martin Rütter, Tom Beck und Jeannine Michaelsen unter verschiedenen Mottos und in mehreren Spielrunden gegeneinander an. Paul Panzer: "Ein Spieleabend unter Freunden ist immer was Besonderes. Ich bin der Spielemacher und meine prominenten Kandidaten müssen sich richtig warm anziehen!"

22:15 Uhr, RTL, Ehrlich Brothers live! Faszination, Zaubershow

Die Show "Faszination" bietet spektakuläre neue Illusionen und zukunftsweisende Magie, präsentiert mit dem unvergleichlichen Charme der beiden Zauberbrüder Andreas und Chris Ehrlich. Die Ehrlich Brothers lassen einen echten Monstertruck aus dem Nichts erscheinen, 8 Tonnen schwer und 2000 PS stark! Sie teleportieren Schwiegermütter aus dem Publikum von einem Ort an einen anderen und sie wagen ein Experiment, bei dem einer der beiden Brüder geschrumpft wird...