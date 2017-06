RTL II bestätigt Show Sarah Lombardi bekommt eigene Sendung zum Thema Mobbing

Es ist ein Thema mit dem sich Sarah Lombardi (24, "Heartbeat" ) seit ihrer öffentlichen Trennung von Ehemann Pietro (25) bestens auskennt: Mobbing. In den sozialen Netzwerken prasseln nach wie vor täglich Hass-Kommentare auf die junge Mutter ein. Nun wird sie dazu auch im Fernsehen Stellung beziehen. Wie der Sender RTL II auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt, wird "mit Sarah an einer Sendung zum Thema Mobbing" gearbeitet. (Sie wollen noch einmal auf die Liebe von Sarah und Pietro Lombardi zurückblicken? Holen Sie sich ihre Realiy-Show nach Hause!)