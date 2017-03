Royalblau, Flieder und Schwarz Die neue First Lady Elke Büdenbender im Style-Check

Beim Treffen mit dem Amtsvorgänger, Joachim Gauck, am Wochenende im Schloss Bellevue in Berlin präsentierte sich Elke Büdenbender in einem schlicht geschnittenen Etuikleid mit halblangen Ärmeln und etwas weiterem, knielangen Rockteil in der Statementfarbe Royalblau. Die Taille betonte sie mit einem schmalen schwarzen Gürtel. Dazu kombinierte sie schwarze Pumps. Alles in allem: nicht zu streng, nicht zu locker, dafür ziemlich stilsicher.