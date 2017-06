Bierofka will Mölders zu Verbleib überreden

Sascha Mölders: Wie die Bild berichtet, versucht Bierofka auch den Stürmer zu einem Verbleib zu überreden. Der 32-Jährige bekräftigte seine Zuneigung zu Sechzig, und auch, dass er seinen Lebensmittelpunkt im nahen Augsburg sieht. Dass er einst von dort herkam, haben viele Löwen-Fans dem Malocher längst verziehen. Immerhin: In der Regionalliga könnte Mölders seine Torgefahr unter Beweis stellen. Denn: In der vergangenen Saison kam er in 20 Spielen auf nur drei Treffer.

Michael Liendl: Um den Österreicher wurde es nach dem Abstieg ruhig. In der Winterpause hatte der 31-jährige Spielmacher erklärt, sich in seiner Karriere noch ein Abenteuer erfüllen zu wollen, etwa einen Wechsel in die USA oder nach Australien. Nachdem der Steirer zuerst unter Kosta Runjaic und dann unter Vitor Pereira trotz guter Leistungen zum Sündenbock wurde, hieß es von Beraterseite, Liendl werde sich im Sommer anderweitig umschauen.

Zuletzt kursierten Gerüchte über eine Rückkehr in die Heimat, die Namen Sturm Graz und Linzer ASK fielen. Die Grazer verneinten jedoch auf Nachfrage ein Interesse an Liendl. Bleibt der Topscorer nun doch? Fakt ist: Liendl und Bierofka sind befreundet.

Abgang wahrscheinlich bei Adlung und Aigner

Daniel Adlung: In der Vorsaison hatte er wenig Gelegenheit, sich zu präsentieren. Ganze 15 Mal kam der Franke zum Einsatz. Adlung, bei den Fans ohnehin umstritten, könnte mit 29 Jahren nochmal einen mittelfristigen Vertrag unterschreiben. Wenig spricht für seinen Verbleib.

Stefan Aigner: Das gilt auch für den Ex-Kapitän. Aigner, als Hoffnungsträger geholt, taumelte im Abstiegskampf bedenklich. 1,2 Millionen Euro soll er laut ZDF verdient haben, letztlich blieb der 29-Jährige Vieles schuldig. Nach AZ-Informationen ging es für ihn unmittelbar nach dem Abstieg in den Urlaub. Wie seine Berateragentur Soccertalk erklärte, liefen zu dieser Zeit auch keine Verhandlungen. Berichten zufolge ist jedoch ein Transfer zum FC Augsburg wahrscheinlich – und damit (vorerst) ein Ende bei den Löwen.

Lesen Sie hier: Pacult über 1860: "Es stimmt auf allen Ebenen nicht"