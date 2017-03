"Wir müssen sie ja immer in München schlagen"

Und auch nicht im Sinne der Verantwortlichen beider Klubs. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke klagte bereits am Mittwoch über das "Lospech" seines Teams. "Wir müssen sie ja immer in München schlagen", sagte er mit sarkastischem Unterton, "wenn du in fünf Jahren dreimal dahin musst und hast sie nicht einmal zu Hause..." Watzke spielte auf die Bilanz im DFB-Pokal an, in dem sich beide Klubs seit 2012 stets treffen, nun also zum sechsten Mal in Serie (drei Siege für Bayern, zwei für den BVB). Immer fand das Duell frühestens im Viertelfinale statt, nie hatte der BVB ein Heimspiel – jedoch waren auch drei Spiele Finals in Berlin. 2012 siegte der BVB, 2014 und 2016 gewannen die Bayern. Das letzte Dortmunder Heimspiel gegen den FC Bayern im Pokal datiert aus dem Jahr 1992. Man kann Watzke verstehen.