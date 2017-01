Rot in Leipzig Video: Die Slapstick-Einlage von Frankfurt-Keeper Hradecky

Bobic tröstet Hradecky: "Dass passiert dir nur einmal"

Lob bekam Lindner, viel Zuspruch gab es für Hradecky im Eintracht-Lager. "Lukas tut mir ein bisschen leid. Ich hab ihm vorhin gesagt: Dass passiert dir einmal in deiner Karriere, dass du ausrutschst in so einer Situation", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. "Er hat einen Bruchteil einer Sekunde und muss eine Entscheidung treffen. Da kann ihm keiner einen Vorwurf machen." Diese Aktion werde Hradecky, der nach seiner Slapstick-Einlage Größe zeigte und sich dennoch den Fragen der Journalisten stellte, nur noch stärker machen.

Die schnellste Rote Karte der Liga-Geschichte kassierte übrigens der Kölner Youssef Mohamad. Er sah am ersten Spieltag der Saison 2010/2011 nach nur 93 Sekunden den Karton.