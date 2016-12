Rostocker "Polizeiruf" springt ein Neujahrs-"Tatort": Das Erste plant schon wieder um

Auf dem "Tatort"-Sendetermin am Neujahrsabend scheint eine Art kleiner Fluch zu liegen. Erst am Freitag hatte das Erste den eigentlich geplanten Dortmund-"Tatort" wegen seines Terror-Themas aus dem Neujahrs-Programm gekippt. Nun ist klar: Auch der eigentlich als Ersatz vorgesehene "Tatort" aus Saarbrücken wird nicht laufen. Ein erneuter Wechsel wird nun einen "Polizeiruf 110" mit den Rostocker Kommissaren Bukow und König am 1. Januar auf die Bildschirme bringen. Das hat die ARD am Mittwoch mitgeteilt.