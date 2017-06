Gegen 20:45 Uhr folgte dann ein zweiter Einsatz in Mühldorf: Dort hatte ein 19-Jähriger angekündigt, sich und seine Mutter umzubringen. Die Mutter konnte sich bis zum Eintreffen der Polizei selbst in Sicherheit bringen, der junge Mann dagegen bedrohte die angerückten Polizisten mit einem Messer. Noch bevor das SEK am Einsatzort eintraf, ergab sich der Mühldorfer allerdings. Erst als er in das Dienstfahrzeug gebracht werden sollte, leistete er erneut Widerstand - so heftig, dass er von den Beamten auf den Boden gedrückt werden musste.