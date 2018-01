Eigentlich sollte es für die Blondine ein gewöhnlicher Silvester-Ski-Urlaub in Aspen, Colorado werden. Doch Zylka hatte für seine Herzensdame ein ganz besonderes Schmuckstück im Gepäck. Während das Paar für ein gemeinsames Bild auf der Ski-Piste posierte, sei der 32-Jährige plötzlich auf die Knie gefallen und habe Hilton die Frage aller Fragen gestellt. "Ich war so aufgeregt und überrascht. Ich habe sofort Ja gesagt", berichtet die Hotelerbin dem Magazin später. Noch nie habe sie sich so glücklich, sicher und geliebt gefühlt, wie in diesen Tagen. "Ich bin so aufgeregt, mit der Liebe meines Lebens und meinem besten Freund verlobt zu sein. Er ist in jeder Hinsicht perfekt für mich."