Romantik pur Total verliebt: Selena Gomez und The Weeknd

Sängerin Selena Gomez (24, "It Ain't Me" ) und Musiker The Weeknd (27, "Starboy" ) wurden das erste Mal im Januar 2017 zusammen gesichtet. Am 1. Mai hatten sie dann ihren ersten großen Pärchen-Auftritt auf dem roten Teppich der Met Gala in New York. Zwar sprechen die beiden nicht öffentlich über ihre Beziehung, doch Gomez verriet nun in einem Telefoninterview mit dem Radiosender "Miami's Power", was für ein Typ Freundin sie sei.