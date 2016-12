Rolli mit Silber-Pailletten Barbara Schönebergers schräger Space-Look

Verantwortlich für den spacigen Look war der Rollkragenpullover, der im oberen Teil komplett mit silbernen Pailletten bestickt war. Diese warfen nicht nur irritierende Lichtreflexe auf die untere Partie ihres Gesichts. Außerdem war der Teil mit den silbernen Spiegelchen viel zu schwer, sodass sich dieser im Gegensatz zu dem Material der unteren Pink-Weiß-Schwarz-Passage nicht wirklich an den Körper anschmiegte. Alles in allem nahm ihr die Rolli-Hose-Kombination jeglichen sinnlichen Sexappeal, für den sie eigentlich so verehrt wird.