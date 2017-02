Rolle in Comedy-Serie Das Aus für die "Gilmore Girls"? Lauren Graham hat einen neuen Job

"Gilmore Girls" -Star Lauren Graham (49) hat einen neuen TV-Job an Land gezogen: Sie spielt die Hauptrolle in der Pilotfolge von "Linda From HR" - eine geplante Comedy-Serie des US-Senders Fox. Die Schauspielerin bestätigte einen Bericht von "The Hollywood Reporter", indem sie ihn auf Twitter teilte und dazu schrieb: "Ich freue mich sehr darauf!" Graham hatte demnach zahlreiche Angebote, an Comedy-Projekten mitzuwirken.