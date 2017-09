Zugleich kündigte die Friedensnobelpreisträgerin am Dienstag während einer Rede in der Hauptstadt Naypidaw an, dass die Regierung bereit sei, die Rückkehr der ins Nachbarland Bangladesch geflüchteten Rohingya zu gestatten - allerdings abhängig von einer Überprüfung. Die muslimische Minderheit der Rohingya ist staatenlos, seit ihr das damalige Birma 1982 die Staatsbürgerschaft entzog. Die große Mehrheit der Menschen in dem südostasiatischen Land ist buddhistischen Glaubens.