Rodl-Weltcup in Altenberg Rekordsiegerin Geisenberger, Loch verpasst Gesamt-Sieg

Ein Jahr vor Olympia gibt's viel zu tun

Doch den Ruf als bester Rodler der Welt büßte er in diesem Winter ein. Nach großen Titeln im Weltcup, bei WM und Olympia geht der gebürtige Sonneberger in diesem Winter erstmals seit sechs Jahren leer aus. Auch bei der WM in Innsbruck/Igls hatte Loch keine Medaille geholt. Die Saison sei schwierig gewesen, erklärte er. "Fahrerisch hat es von Anfang an nicht so richtig funktioniert. Die Vorbereitung hat nicht so funktioniert wie die letzten Jahre."