Durch ihren neunten Saisonsieg im zwölften Rennen bauten Eggert/Benecken (1140 Punkte), die bereits in der Vorwoche beim Olympia-Test in Pyeongchang/Südkorea zum zweiten Mal den Gesamtweltcup gewonnen hatten, ihren Vorsprung in der Endabrechnung auf Wendl/Arlt (888) auf 252 Punkte aus.