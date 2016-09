"Es geht mir um die Interaktion mit den Menschen hier im Viertel und darum, einen Teil ihres Lebensgefühls zu repräsentieren", so Noll. "Entsprechend unterscheidet sich die Ware von München Mitte und Schwabing Mitte – mit Ausnahme der Herrenkollektion Nü, für die Jury Noll deutschlandweit die Exklusivrechte erwerben konnte.

"Wie in Schwabing wollte ich auch in der Gärtnerplatz-Gegend mit meinem Sortiment die Aura der Umgebung aufnehmen, mein Angebot sollte zum Lifestyle des Stadtteils passen." Besagtes Angebot besteht aus urbaner Mode, die sie in Italien, Frankreich und Dänemark auswählt - wie etwa die dänische Kultmarke Nü, für die sie sich deutschlandweit die Exklusivrechte für die Herrenkollektion sichern konnte. Auch das wurde beim Season Opening gefeiert - mit Fifties Live-Sound der Münchner Rock Roll Legende Richard "Richie" Rigan und Gästen wie Andrea L'Arronge und ihrer Tochter Jessica; Ursula Gottwald und Ilona Grübel.