In Rio sind die paralympischen Spiele eröffnet worden. Brasiliens neuer Präsident sprach am Mittwoch die Eröffnungsformel - und wurde ausgepfiffen. Der deutsche Leichtathlet Markus Rehm führte seine Nation ins Stadion.

Rio de Janeiro - Die XV. Paralympics sind eröffnet. Brasiliens Staatspräsident Michel Temer sprach am Mittwoch um 21.08 Uhr Ortszeit in Rio de Janeiro die Eröffnungsformel für die ersten Weltspiele der Behindertensportler in Südamerika. Dabei wurde er von den Zuschauern ausgebuht. Bei strömendem Regen entzündete Schwimmer Clodoaldo Silva das Paralympische Feuer.