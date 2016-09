Immerhin: Eine Überraschung ist diese Wahl. Zuletzt war vor allem über Tatjana Gsell (45) oder den früheren "Eis am Stiel"-Darsteller Zachy Noy (63) als Nachrücker spekuliert worden. Vielleicht haben am Ende ja Connections den Ausschlag für Bades Engagement gegeben - schließlich gehörte einst auch 9Live zur Senderfamilie um Sat.1. Auf jeden Fall will sich Bade in die Reihe der Schreihälse im Container eingliedern: "Ich werde mich einmischen und auch krass meine Meinung sagen", kündigte er laut "Bild" vorab an.