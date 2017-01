Lesen Sie auch: Warum ein BVB-Star nie zum FC Bayern gehen würde

Oui zu Coman, nein zu Gnabry. Der deutsche Nationalspieler Serge Gnabry soll laut Rummenigge zumindest derzeit kein Thema sein. „Gnabry ist ein Spieler von Werder Bremen und ich möchte den Kollegen in Bremen keine Probleme bereiten“, sagte Rummenigge, „natürlich werden wir deutsche Nationalspieler immer beobachten, aber ob wir darüber hinaus etwas machen, weiß ich nicht.“ Nanu? So generös? Vielleicht möchte man bei Bayern aber auch abwarten, ob Werder mit Olympiateilnehmer und Silbermedaillengewinner Gnabry die Klasse halten kann, um ihn dann nach Saisonende zu verpflichten. Oder man wartet noch eine Saison ab.

Schließlich sei man, so der Vorstandsboss, „auf den Außenpositionen gut besetzt“. Mittelfristig ja. Aber langfristig? Da Ribéry (33) und Robben, der am Montag ebenfalls 33 Jahre alt wird, ihre Verträge nur um ein Jahr verlängert (bekommen) haben, dürfte klar sein, dass die kommende Saison wohl das Abschiedsjahr der Flügelzange wird. Einzig der Brasilianer Costa (26) ist langfristig gebunden, bis 2020 und „voraussichtlich Coman“, so Rummenigge. Da könnte Gnabry durchaus ab 2018 oder gar schon einen Sommer früher eine Option sein. Zumal das Duo „Robbéry“ so viele große Spiele abgeliefert wie Verletzungen durchgemacht hat.

Die Hierarchie für die aktuelle Saison dürfte klar sein. Die Platzhirschen sind weiter Robben (rechts) und Ribéry (links), Costa kann beide vertreten – auf beiden Flügeln. Die Vielseitigkeit ist sein Plus, außerdem braucht er nicht so viele Auszeiten wie die Oldies. Jungspund Coman ist der ideale Joker, in Erinnerung ist sein Treffer beim furiosen 4:2 nach Verlängerung im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League 2015 gegen Juventus Turin. Dass er nun wohl bleibt und als Nachfolger von Filou Ribéry aufgebaut wird, sollte ihm, dem King, wie ihn die Kollegen rufen, Auftrieb geben. Es lebe der König! Allez, Kingsley!