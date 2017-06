"Riesenverlust" Bambergs nächster Sieg: Taylor kommt

Riesenverlust für Bayern

"Als Identifikationsfigur ist er ein Riesenverlust für die Bayern. Niemand hat die Bayern in den letzten Jahren so verkörpert wie er", sagt Basketball-Experte Florian Schmidt-Sommerfeld der AZ: "Sportlich kann man den Abgang besser verkraften als menschlich." Der Fachmann, der unter anderem das Pokalfinale der beiden Teams für "ran Basketball" kommentiert hat, spricht dennoch von einem "Warnschuss für die Bayern" und einem "Scoop", also einem Überraschungscoup, "von den Bambergern". Der ist ihnen mit Taylors Verpflichtung, auch wenn dessen Spielzeit und Punkteschnitt in der vergangenen Saison merklich weniger wurden, vor allem in der Außenwirkung definitiv gelungen.