Riesen-Suchaktion an der Corneliusbrücke Großeinsatz am Sonntag - Vermisster taucht wieder auf!

Corneliusbrücke - Kurz nach 18.30 Uhr rattert es in der Luft – zwei Hubschrauber suchen nach dem nächsten möglichen Badeopfer. Ein junger Mann hatte panisch den Notruf gewählt: Sein Freund habe angekündigt, mit einer Luftmatratze in der Isar schwimmen zu wollen, nun sei er weg. Seit vier Stunden schon, so der Anrufer. Die Kumpels hatten den Sonntag an der Isar auf Höhe der Corneliusbrücke verbracht – und ordentlich gebechert.