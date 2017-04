Urteil hat grundsätzliche Bedeutung

Und genau das war der Knackpunkt der aktuellen Verhandlung: Nach Auffassung des BayVGH hätte das Landratsamt zuerst darüber entscheiden müssen, ob eine MPU des Mannes angeordnet wird. Es komme darauf an, ob aus dem Verhalten des Betreffenden der Schluss gezogen werden könne, dass er auch in Zukunft Fahren und Cannabiskonsum nicht trenne, so die Begründung des Gerichts. Eine solche Beurteilung könne die Fahrerlaubnisbehörde im Regelfall - ebenso wie bei Alkoholfahrten - nur auf der Grundlage eines medizinisch-psychologischen Gutachtens treffen. Der BayVGH habe die Revision gegen sein Urteil wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen.

