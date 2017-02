Die Strafe allerdings wird gar nicht erst angetreten - der Betrüger ist ja noch schwer beschäftigt, in der Schweiz: Allein im Oktober und November 2013 begeht er dort 102 nachgewiesene Delikte, nach dem gleichen Schema wie in Deutschland, berichtet das Münchner Amtsgericht. Der Schaden: 38.105 Schweizer Franken (entspricht rund 35.600 Euro). Im April 2014 wird er gefasst. Ein Schweizer Gericht verurteilt ihn zu zwei Jahren Gefängnis.

"Nicht bereit, durch Arbeit eigenen Lebensunterhalt zu erwirtschaften"

Der Richter scheint allerdings nicht an eine mögliche Läuterung des jungen Mannes zu glauben. Seine Urteilsbegründung: Beim Angeklagten habe sich bereits ein "Hang" ausgeprägt, seinen Lebensunterhalt durch Betrug und andere Eigentumsdelikte zu bestreiten. "Er scheint nicht bereit, durch Arbeit nachdrücklich einen eigenen Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Hier scheinen massive erzieherische Defizite auf. (… ) Es bleibt zu hoffen, dass eine längere Gesamterziehung, die hier auch verhältnismäßig erscheint, diese Defizite zumindest schmälert."

Doch auch ihn der Schweiz wird der Betrüger vorzeitig aus der Haft entlassen, am 18. März 2015. Gut drei Monate später kehrt er dann doch nach Deutschland zurück und stellt sich der Polizei. Er ist geständig und wird am 10. Juli 2015 am Amtsgericht München für die in Deutschland verübten Taten verurteilt. Die Strafe: zwei Jahre und acht Monate.

Das Gericht gehe von "schädlichen Neigungen" bei dem Verurteilten aus, so die Sprecherin des Amtsgerichts. "…vor dem Hintergrund der langen und tiefen 'Karriere' als Betrüger fügen sich die hiesigen Straftaten nahtlos in das Gefüge jener Taten ein, die sowohl als Vorbelastungen in Deutschland bereits vorhanden sind als auch wegen der Taten in der Schweiz zur Verurteilung gekommen sind.

Gegen das Urteil legen zunächst sowohl der Verurteilte als auch die Staatsanwaltschaft Berufung ein, beide nehmen diese aber wieder zurück. Knapp 14 Monate später wird das Urteil rechtskräftig.