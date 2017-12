München - Torwart-Oldie Tom Starke wird auch beim Spiel seiner Bayern gegen den 1. FC Köln (Mittwoch, 20:30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) im Tor stehen – das gab Trainer Jupp Heynckes bereits auf der Pressekonferenz am Dienstag bekannt. (Hier gibt's den Liveticker zum Nachlesen) Sven Ulreich sei nach seinen Adduktorenproblemen zwar "quasi beschwerdefrei", so der 72-Jährige, "ich will da nichts riskieren". Ulreich soll dann am kommenden Samstag gegen Stuttgart wieder einsatzfähig sein. Starke ist schon am vergangenen Spieltag beim Sieg gegen Frankfurt kurzfristig eingesprungen.