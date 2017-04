Ribéry und Robben Bayerns Altmeister: Wachgeküsst für die Königlichen

"Es ist das erste wichtige, große Spiel – und hoffentlich kommen insgesamt noch fünf in der Champions League", sagte Robben bei Sky. Der Holländer weiter: "Es wird sehr eng, es ist ein 50:50-Spiel, da muss alles klappen bei uns." Tempo und Taktik. Intensität und Leidenschaft. Alles stimmte gegen Dortmund. Fortsetzung folgt? "Wir müssen das Selbstbewusstsein mitnehmen und genau so auftreten", erklärte Robben, der in den letzten beiden Spielzeiten jeweils die Viertel- und Halbfinalspiele der Champions League wegen Verletzung verpasste. "Von der ersten Minute an müssen wir Real das Signal geben, dass hier nichts zu holen ist." Kniet nieder, ihr Königlichen!

Denn bei Bayern regieren die Oldies. Ribéry, der am Freitag 34 Jahre alt wurde, rennt die Gegner auf der einen Außenbahn platt, Robben (33) auf der anderen Seite. Dazu kommen Übersicht und Spielwitz von Philipp Lahm (33) und Xabi Alonso (35) in den jeweils letzten Wochen ihrer Karriere. Das schärft die Sinne, der Hunger auf das letzte Abendmahl der Laufbahn, das Festbankett nach dem Finale in Cardiff am 3. Juni ist groß wie nie.

Die Startelf der Bayern (30,1 Jahre) war im Schnitt über fünf Jahre älter die des BVB (24,8). Die alten Helden haben die jungen Wilden aus Dortmund in die Schranken gewiesen. "Ja, die Alten sind noch fit!" Robben lachte. Die gute Laune in München dokumentierte das Küsschen vom Trainer. Als Ribéry nach seiner Auswechslung Anstalten machte, etwas rumzuzicken, küsste ihn Trainer Carlo Ancelotti einfach. Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Per Schmatzer.

