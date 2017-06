1860-Boss über das Verhältnis zu Ismaik

„Hasan Ismaik ist ja nicht wegzuleugnen, den können wir ja nicht ausblenden. Er ist Mehrheitsgesellschafter in der KGaA. Wir räumen jetzt gerade auf der Geschäftsstelle auf. Damit wir wissen, wo wir finanziell stehen und was wir an finanziellen Mitteln brauchen. Und dann wird man auch das Gespräch mit einem Hasan Ismaik nicht nur suchen, sondern auch fordern. Und dann wird man auch über eine Zusammenarbeit mit Hasan Ismaik sprechen. Investoren sind per se nichts Schlechtes, Nur so, wie es in der Vergangenheit war, definiere ich Partnerschaft nicht. Ich definiere Partnerschaft auf Augenhöhe. Wir sind in einem Verein, der mittlerweile 157 Jahr alt geworden ist, davon waren sechs Jahre mit einem Investor. Das muss jedem bewusst sein. Ich stehe für einen starken, selbstbewussten e.V., der die Partnerschaft mit Ismaik sucht, aber anders definiert. Es kann nicht sein, dass einer bestimmt und anschafft, sondern es gibt in Deutschland die 50+1-Regel. Und ich stehe dazu: 50+1 auch gerne mit einem Partner, auch gerne mit Hasan Ismaik, aber halt neu definiert und nicht auf Konfrontation, sondern, dass man miteinander versucht, das Schiff wieder in ruhige Gewässer zu bringen. Sobald wir wissen, wo wir stehen, werden wir das Gespräch mit ihm suchen.“

