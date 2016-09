Lesen Sie hier: Dreyer übersteht Misstrauensantrag wegen Flughafen Hahn

Die Beratergesellschaft KPMG hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vorgeworfen, dass sie Zeitdruck auf die Verhandlungen ausgeübt und die Regierung Warnhinweise ignoriert hat.

Das hatte sie zurückgewiesen. Dreyer will in einer Sondersitzung von vier Landtagsausschüssen am Donnerstag kommender Woche Stellung nehmen.

Hahn-Aufsichtsratschef Salvatore Barbaro hat bisher geschätzt, dass die Liquidität des Flughafens nur noch bis Ende September reicht. Das Land hat aber einen 34-Millionen-Euro-Kredit in der Hinterhand, der genutzt werden könnte, wenn es eine positive Geschäftsprognose gibt.