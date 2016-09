Koalition abgewählt

Wahl in Berlin: SPD trotz Verlusten vorn, CDU sackt ab, AfD zweistellig

So wie bisher wird es nicht weitergehen in Berlin. Die SPD muss sich neue Partner zum Regieren suchen. Die CDU verliert die Macht, die Grünen schneiden stark ab. Und die AfD zieht nun auch in der Hauptstadt ins Parlament.