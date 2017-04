Bodenkirchen - Eine 83 Jahre alte Frau ist in Niederbayern nach einem Sturz in einen Weiher von einem Anwohner gerettet worden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag hatte die alte Dame am Samstagabend in Bodenkirchen (Landkreis Landshut) offenbar einen Schwächenanfall erlitten und war in das Gewässer gestürzt. Obwohl der Weiher nur etwa 1,20 Meter tief ist, gelang es der 83-Jährigen nicht, das rettende Ufer zu erreichen.