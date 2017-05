München - Die 15-jährige Münchnerin wollte den sommerlichen Tag mit ihren Freunden im Englischen Garten genießen. Doch nach einem Sprung in den Eisbach, ganz in der Nähe der stehenden Welle bei den Liegewiesen, taucht sie am Montagabend nicht wieder auf. Das Wasser verschluckte die Schülerin.