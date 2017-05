Dachau - Das Konzentrationslager in Dachau ist heute eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die Gräueltaten der NS-Zeit. Genau an diesem Ort der Erinnerung eskaliert jetzt ein Streit: Immer wieder wurden Flyer der Fast-Food-Kette Burger King an Besucher verteilt - ein pietätloses und ungeheuerliches Vorgehen nennt Dr. Gabriele Hammermann diese Vorfälle in der Bild.