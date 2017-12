Renterin wollte eine Frau treffen, um ihr Geld zu übergeben

Der Taxifahrer Slobodan S. ist einer von ihnen. Der AZ berichtete er von einer denkwürdigen Fahrt mit einer 82-Jährigen aus Grünwald. Slobodan S. ist seit mehr als zehn Jahren Taxifahrer. Am 29. August hatte er Innendienst und saß in der Zentrale in Grünwald, als eine Rentnerin anrief, um einen Wagen zu bestellen. "Alle waren unterwegs. Also bin ich selbst gefahren", erzählt der 49-Jährige. Eine ältere Dame stieg ein, die ihm eine Adresse in Solln nannte. Dort wollte sie eine Frau treffen, um ihr Geld zu übergeben. „Ich kann mich nicht mehr genau an die Summe erinnern. Es waren 1.600 oder 1.900 Euro“, berichtet Slobodan S. Der Taxifahrer wunderte sich und fragte nach, aber die Frau wollte nicht weiter darüber sprechen. Slobodan S. bot der Rentnerin an, auf sie zu warten und sie wieder nach Hause zu bringen. Am Ziel angekommen, suchten beide nach einem Schild mit dem türkisch klingenden Namen. "Doch den Namen gab es nicht."