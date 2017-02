Erst eine Woche zuvor gab's bereits ein Urteil gegen Meyer

Solche Gewaltdarstellungen sind in Deutschland verboten - was den Pegida-Chef aber offenbar nicht kümmert: Erst im Dezember hatte die Polizei einen antisemitischen Zeichentrickfilm gestoppt, den Meyer bei Pegida vorgeführt hatte, berichtet die SZ. Bei der Körperverletzung im März hatte Meyer auf dem Marienplatz eine 75 Jahre alte Frau geschubst, weil sie offenbar für Meyers Geschmack zu nahe an den dort aufgestellten Lautsprechern stand. Die Frau sei laut Polizei über eine Metallkiste gestürzt, so die SZ. Dabei erlitt sie eine Platzwunde an Stirn und Nase.