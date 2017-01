Rentner abgezockt Der Betrug mit der Microsoft-Masche

Der 71-Jährige ließ sich zudem dazu überreden, für angebliche abgelaufene Lizenzrechte 249 Euro zu zahlen. Weil es angeblich Probleme bei der Überweisung gegeben habe, wiederholte das Opfer die Zahlungen. Insgesamt überwies er mehr als 9000 Euro in Ausland. Als Sicherheit bekam er per Mail Schecks der "Bank of America" geschickt. Allesamt Fälschungen, wie sich später herausstellte.

Die Gauner, die mit der Masche arbeiten, sitzen meist in Asien. In Indien hat die Polizei mit Hilfe des Präsidiums München vor einigen Monaten ein Call-Center ausgehoben, in dem 400 Rechner angeschlossen waren.

Im vergangenen Jahr wurden in München 207 Fälle angezeigt. Die Dunkelziffer liegt weit höher. In 2017 sind bereits zwei Münchner Opfer der Masche geworden.