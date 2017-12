Sie haben die Kinder versorgt, Angehörige gepflegt oder in Teilzeit gearbeitet – das sind die Gründe, aus denen Frauen im Vergleich zu Männern im Alter oft eine wesentlich geringere Rente erhalten. Das ist noch immer so – auch in Bayern: Ein Rentner erhält im Freistaat durchschnittlich 1.120 Euro, eine Frau dagegen nur 638 Euro. Frauen haben damit ein viel höheres Armutsrisiko, erklärt der Sozialverband VdK Bayern.