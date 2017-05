Rennrad Giro-Gesamtsieg für Dumoulin immer wahrscheinlicher

Sankt Ulrich - Drei Tage vor dem Ende des 100. Giro d'Italia fährt Tom Dumoulin weiter im Rosa Trikot des Spitzenreiters. Auch auf der anspruchsvollen 18. Etappe mit fünf Bergwertungen in den Dolomiten auf nur 137 Kilometern verteidigte der 26 Jahre alte Niederländer seine Position souverän. Am Donnerstag reichte dem Kapitän des deutschen Sunweb-Teams in Sankt Ulrich Rang neun 1:06 Minuten nach dem Tagessieger Tejay van Garderen aus den USA. Dumoulin hielt seine Konkurrenten Nairo Quintana, weiter 31 Sekunden zurück, und Vincenzo Nibali (+ 1:12) sicher in Schach.