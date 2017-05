In den vergangenen Wochen hatte Mick Schumacher auch schon selbst auf dem Rennkurs für Aufsehen gesorgt: Nach seinem Wechsel in die Formel 3 eroberte der 18-Jährige in Monza gleich mal einen Platz auf dem Treppchen. Beim Auftaktrennen in Silverstone Mitte April war auch Mama Corinna (48) mit dabei. Dass er sich an seinem Vater orientiert, das hat Mick Schumacher unlängst in einem Interview verraten: "Mein Vater ist der Beste, mein Idol!", sagte er im März RTL.