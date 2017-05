Relegationsduell mit Regensburg Wer rettet Sechzig vor dem Absturz?

Weil die Sechzger den Matchball beim 1. FC Heidenheim am 34. Spieltag liegenließen, muss die Elf von Trainer Vitor Pereira nun in die Verlängerung und am Freitag beim SSV Jahn Regensburg antreten. Sowohl das bereits ausverkaufte Hinspiel in der Regensburger Continental-Arena als auch der Showdown in der Allianz Arena am Dienstag (bis gestern gingen über 34 000 Karten weg) werden jeweils um 18 Uhr angepfiffen. "Jetzt gilt es, das Blatt zu wenden", sagte Pereira nach der 1:2-Pleite in Heidenheim und erklärte im Hinblick auf die Relegationsduelle: "Ich glaube, dass wir es mit unserer Arbeit verdient haben und es packen."