München - Wie die Sechzger am Dienstagvormittag via Twitter mitteilten, sind bereits 26.500 Tickets für das zweite und entscheidende Abstiegsduell mit dem Drittliga-Dritten vergriffen. Am Montagnachmittag war noch von 21.000 veräußerten Tickets die Rede. Das Hinspiel in Regensburg ist bereits restlos ausverkauft – knapp über 15.000 Personen passen hier in die Continental Arena.