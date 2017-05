Relegations-Rückspiel am Dienstag 1860 vor Schicksalsspiel angespannt - Jahn ohne Furcht

Finanzier Ismaik schwört 1860 die Treue und stellt vernichtendes Urteil aus

Apropos aggressiv: Finanzier Ismaik meldete sich nach eineinhalb Wochen Schweigen bei Facebook wieder zu Wort. Allerdings nicht, um die Mannschaft vor dem wichtigste Spiel der Saison zur ermutigen oder anzustacheln, sondern um mal wieder gegen Medien und Vereinsvertreter zu schießen. Als Reaktion auf einen Bericht, wonach er bei einem Scheitern gegen Regensburg einen Weggang von 1860 erwägte, schrieb der Milliardär: "Es ist völlig an den Haaren herbeigezogen, dass ich im Abstiegsfall den TSV 1860 möglicherweise verlassen werde." Den Eintrag garnierte er mit einem vernichtenden Urteil. "Alles, was ich in den vergangenen Jahren unternommen habe, um den Verein voranzutreiben, ist auf allen Ebenen gescheitert", meinte er und kündigte "grundlegende Änderungen" an. Details verriet er nicht. Wohl aber, wen er inakzeptabel finde, nämlich den Verwaltungsratschef Markus Drees. Dieser habe es zugelassen, dass Ismaik in einer Facebook-Gruppe "unter der Gürtellinie" angegriffen worden sei.

Pereira: "Keiner weiß, was nächstes Jahr passiert."

Solche Scharmützel helfen ebenso wenig wie die für viele Spieler noch offene Zukunft in Liga zwei oder drei. "Keiner weiß, was nächstes Jahr passiert", sagte Pereira und räumte ein, dass dies auch ein Grund für die zuletzt schwachen Auftritte war. Stürmer Sascha Mölders kündigte vor dem Abstiegs-Finale an: "Wir werden uns zerreißen."

Regensburg hat zuletzt im November ein Auswärtsspiel verloren

Das dürfte nötig sein gegen einen Jahn, der letztmals im November ein Auswärtsspiel verloren hat und voller Optimismus anreiste. "Wir wissen, wie stark wir auswärts sind", sagte Mittelfeldspieler Marvin Knoll. "Wir haben schon andere Festungen gestürmt. Jetzt kommt die Allianz Arena, und davor fürchten wir uns nicht." 2012 schaffte Jahn schon einmal in der Relegation nach einem 1:1 gegen den KSC den Aufstieg. Regensburg stellte die beste Offensive in der 3. Liga, und wenn das Team seinen Chancenwucher abstellt, ist in München "alles möglich", wie Trainer Heiko Herrlich prognostizierte. Offensivprofi Erik Thommy erklärte sogar: "Wir werden auf jeden Fall das eine oder andere Tor schießen, und dann wird es schwer für die Löwen".

Der Jahn hat nur ein Motto, und das verriet Knoll: "Voller Angriff, volle Attacke!" Gut möglich, dass 1860-Coach Pereira dann nichts zu lachen hat.

